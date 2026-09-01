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Царьград

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Конгресс США осудил социализм: 220 против 192 голосов

Конгресс США осудил социализм: 220 против 192 голосов

Палата представителей США одобрила резолюцию, осуждающую социализм во всех его проявлениях. Инициативу поддержали 220 конгрессменов, 192 выступили против, а двое воздержались.

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