Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: 2°, малооблачно• Севастополь: +4°, малооблачно• Ялта: +4°, облачно• Алушта: +3°, облачно• Евпатория: +4°, малооблачно• Саки: +3°, малооблачно• Бахчисарай: +2°, малооблачно• Джанкой: +2°, малооблачно• Судак: +3°, дождь• Феодосия:.
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