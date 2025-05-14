Про отказ от M10 Booker: машинка вышла действительно тяжёлая

Дональд Трамп и его команда продолжают удивлять. Сначала были анонсированы чистки в чиновничьем аппарате, урезание всех неоправданных расходов по типу печально известной USAID, введение гигантских пошлин на товары из других стран.
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