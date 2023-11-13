Минздрав Украины: у большинства граждан страны нет иммунитета к гепатиту А

На Украине сообщили об отсутствии у большинства граждан иммунитета к вирусу гепатита А. Об этом в разговоре с "РБК-Украина" заявил замглавы украинского минздрава, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
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