Bloomberg: порты Индии не принимают нефть из России на подсанкционных судах

Многие порты Индии не принимают находящиеся под западными санкциями суда, несмотря на рост объема отгрузки из портов партий российской нефти в последние недели до трехмесячного максимума в объеме 3,09 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg.
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