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Россия опережает США в гиперзвуковых технологиях: ракеты «Циркон» и «Кинжал»

Россия опережает США в гиперзвуковых технологиях: ракеты «Циркон» и «Кинжал»

Издание 19FortyFive сообщает, что США заметно отстают в гиперзвуковых вооружениях. Российские ракеты «Циркон» и «Кинжал» лидируют по скорости и возможностям, что усиливает разрыв между странами, несмотря на усилия американских программ.

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