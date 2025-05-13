Россия опережает США в гиперзвуковых технологиях: ракеты «Циркон» и «Кинжал»

Издание 19FortyFive сообщает, что США заметно отстают в гиперзвуковых вооружениях. Российские ракеты «Циркон» и «Кинжал» лидируют по скорости и возможностям, что усиливает разрыв между странами, несмотря на усилия американских программ.
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