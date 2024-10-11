Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории

Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
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