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Более 700 тысяч человек прошли первый этап «Московского чекапа»

Более 700 тысяч человек прошли первый этап «Московского чекапа»

Свыше 1,5 млн жителей столицы начали проходить программу «Московский чекап». По итогам первого этапа у участников чаще всего выявляли риски сердечных патологий, заболеваний ЖКТ и сахарного диабета.

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