Какое первое впечатление вы производите согласно знаку Зодиака

Как ведут себя типичные Рыбы, Овны, Близнецы и представители других созвездий. Фото Midjourney Удивительно, но, понаблюдав за человеком пару минут, можно с легкостью определить примерную дату его рождения.
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