Татьяна Брухунова тратит колоссальные деньги пока муж в больнице

Светская львица Татьяна Брухунова ведет красивый образ жизни. Евгений Петросян был экстренно госпитализирован после того, как поскользнулся на улице и получил серьезную травму — перелом предплечья со смещением.
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