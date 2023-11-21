Виды самоосознания: почему США и ЕС идут ко дну

В геополитике цивилизации делят по религиозному признаку — христианская цивилизация, исламская цивилизация, индо-буддистская, но на сегодня религии сильно ослабли, поэтому люди отождествляют себя в основном со страной — русские, украинцы, евреи, американцы и прочее.
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