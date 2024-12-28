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Ожившая мумия … из бумаги! 20 впечатляющих 3D-работ от художника с прекрасным чувством юмора

Ожившая мумия … из бумаги! 20 впечатляющих 3D-работ от художника с прекрасным чувством юмора

Как много, оказывается, среди нас творческих людей с фантастическим воображением и невероятным полетом мысли! Вот кажется, что можно оригинального придумать, имея в наличии только лист белой бумаги и черный фломастер? Обычный человек растеряется, а талантливый художник здорово обыграет какой-либо предмет, создаст сюжетную картинку из нашей жизни либо совершенно правдоподобно передаст эмоции! Смотри уникальные работы с .

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