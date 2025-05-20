В РФ разрабатывают неинвазивную технологию диагностики осложнений при диабете

Российские ученые разрабатывают технологию, которая позволит с помощью измерения параметров тканей на легкодоступных участках организма, например, пальце, оценивать вероятность развития осложнений в различных органах из-за диабета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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