В Калужской области уничтожили девять беспилотников

Всего за сутки в Калужской области уничтожили 16 беспилотников, повреждений и пострадавших нет.Днем 18 сентября над Барятинским, Жиздринским, Жуковским, Перемышльским, Сухиничским, Хвастовичским и Ферзиковским округами уничтожили 9 беспилотников.