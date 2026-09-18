В Калужской области уничтожили девять беспилотников

Всего за сутки в Калужской области уничтожили 16 беспилотников, повреждений и пострадавших нет.Днем 18 сентября над Барятинским, Жиздринским, Жуковским, Перемышльским, Сухиничским, Хвастовичским и Ферзиковским округами уничтожили 9 беспилотников.
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