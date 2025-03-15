Россияне узнали, почему опасно перезванивать на неизвестные номера

В случае, когда жертва перезванивает, с ее счета может пропасть крупная сумма денегФото: unsplash // chad madden Мошенники убеждают жертву перезвонить на неизвестный платный номер, из-за чего у россиянина может списаться крупная сумма денег со счета.
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