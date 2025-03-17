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В России готовят законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

В России готовят законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством.

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