Елена Назарова защищает MIXIT после ареста Олега Пая в Москве

Соосновательница MIXIT Елена Назарова прокомментировала арест Олега Пая в Москве. Она назвала дело попыткой рейдерского захвата компании и заявила о продолжении работы всех подразделений.
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