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КУРКИНО

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Фирменный киоск по продаже отечественных ягод установили на Дубравной

Город предоставил более 250 адресов продаж ягод, увеличив ассортимент до 15 различных сортов. Теперь в специальных точках можно приобрести не только клубнику и землянику, но и малину, голубику, смородину и многое другое.

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