Жительница Барнаула фиктивно поставила на учет девять иностранцев. Преступление выявили сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые УМВД России по краевой столице, сообщает пресс-служба регионального МВД.
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