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Жительница Барнаула фиктивно поставила на учет девять иностранцев

Жительница Барнаула фиктивно поставила на учет девять иностранцев

Жительница Барнаула фиктивно поставила на учет девять иностранцев. Преступление выявили сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые УМВД России по краевой столице, сообщает пресс-служба регионального МВД.

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