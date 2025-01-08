В России создадут рейтинг частных клиник

В России для частных медицинских организаций создадут собственный рейтинг. Об этом пишут «Известия». Клиникам начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг, схожий принцип используется для оценки отелей.
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