Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Помоги, Господи, в Здравии Достойному Человеку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тигран Кеосаян ок...
  • татьяна
    Жалко армян...их ЕС и турки сожрут.Армению предупред...
  • Eduard
    Гоните их,Армению предупред...

В России создадут рейтинг частных клиник

В России создадут рейтинг частных клиник

В России для частных медицинских организаций создадут собственный рейтинг. Об этом пишут «Известия». Клиникам начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг, схожий принцип используется для оценки отелей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх