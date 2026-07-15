Шестиметровый пирог испекут в Сростках на кинофестивале "Шукшинские дни на Алтае"

В этом году размер угощения побьет рекорд На кинофестивале "Шукшинские дни на Алтае" в честь "Праздника пирога" для гостей испекут рекордный шестиметровый пирог, сообщает пресс-служба Минкультуры Алтайского края.
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