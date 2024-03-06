Подглядели код: как мошенники используют функцию трансляции экрана для кражи денег

Мошенники стали красть деньги россиян, используя функцию трансляции экрана. Для этого они могут представляться банковскими сотрудниками и предлагать клиентам помощь, например, с обновлением приложения, рассказали в «Сбере».
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