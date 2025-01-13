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В ЦБ назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян

В ЦБ назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян

В Банке России назвали абсурдной идею заморозки счетов и вкладов россиян. Такой шаг стал бы грубым нарушением прав граждан и компаний, способным подорвать основы банковской системы и финансовую стабильность страны, подчеркнули в регуляторе.

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