Солдат ВСУ рассказал об угрозах расстрелом украинским военным

Один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, рассказал 20 апреля корреспонденту «Известий» об отношениях между военнослужащими Вооруженных сил Украины и боевиками из полка «Азов» (запрещенная в России организация).
Один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, рассказал 20 апреля корреспонденту «Известий» об отношениях между военнослужащими Вооруженных сил Украины и боевиками из полка «Азов» (запрещенная в России организация).
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