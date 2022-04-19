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Солдат ВСУ рассказал об угрозах расстрелом украинским военным

Солдат ВСУ рассказал об угрозах расстрелом украинским военным

Один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, рассказал 20 апреля корреспонденту «Известий» об отношениях между военнослужащими Вооруженных сил Украины и боевиками из полка «Азов» (запрещенная в России организация).

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