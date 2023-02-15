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Губернатор Ярославской области о драке «Шинника» и «Миная»: «Правильно, что наши ребята дали отпор. Как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем»

Губернатор Ярославской области о драке «Шинника» и «Миная»: «Правильно, что наши ребята дали отпор. Как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем»

Губернатор Ярославской области высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная». Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей.

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