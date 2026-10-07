Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Электромобили зимой: мифы, реальность и холодная правда от тех, кто уже рискнул.

Электромобили зимой: мифы, реальность и холодная правда от тех, кто уже рискнул.

Слушай, вот ведь дилемма: с одной стороны — экология, экономия на бензине и модный технологичный образ.

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