Электромобили зимой: мифы, реальность и холодная правда от тех, кто уже рискнул.

Слушай, вот ведь дилемма: с одной стороны — экология, экономия на бензине и модный технологичный образ.
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у меня гибрид, тойота аурис , все плюсы бензиновой и электрической в одном флаконе.