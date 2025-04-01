Раскольным путём: Эстония усиливает давление на церковь за связь с РФ

В Эстонии 9 апреля ожидается третье чтение законодательных поправок, в соответствии с которыми Эстонская православная христианская церковь должна полностью порвать канонические связи с Московским патриархатом, что фактически может привести к ее запрету в стране.
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