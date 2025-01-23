ФИА внесла поправки в регламент и ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения

На своем официальном сайте ФИА опубликовала обновленную версию Международного спортивного кодекса на 2025 год, в одном из приложений к которому появились обновленные «рекомендации для стюардов по вынесению наказаний».
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