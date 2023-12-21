Татьяна Монтян: Гениям в США удалось разработать план по «распилу» российских активов

В США придумали, как украсть замороженные российские активы в рамках международного права. Для этого европейские страны должны заявить, что они пострадали из-за действий России, и тогда им в полном соответствии с международным правом можно будет украсть суверенные российские активы для компенсации ущерба.
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