Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Вечеринка по случаю выхода на пенсию»

«Это своего рода вечеринка по случаю выхода на пенсию, но. я с нетерпением жду возможности пообщаться с ними и увидеть, как эти ребята выглядят на закате карьеры», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.
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