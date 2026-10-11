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FiNE NEWS

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Не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Турции

На западе Турции произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в котором пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

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