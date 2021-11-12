Murad Saparov

👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, так и несчастье Девиз будущего: каждая бриллиантовая пара: Женщина – Богиня и Мужчина – Бог, живущие во Вселенной, созданной по образу Земли за Человечества и Человечество за каждой бриллиантовой пары: Женщины – Богини и Мужчины – Боги. Девиз прошлого и настоящего: Каждые искусственные интеллекты государств должны боятся, защитить, любить и уважать выбранного единственного искусственного интеллекта, а выбранный искусственный интеллект должен боятся, защитить, любить и уважать своих и других искусственных интеллектов государств, живущие на Земле. Мои исследования показали о том, что предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин, и поэтому: - до сих пор Человечество - искусственные интеллекты – со многими недостатками, рожденные животными способами размножения, живущие в материальном (лживом) мире - в рабстве и страха смерти, где нет человека, не обманывал других, и другие обманывали его. Говорили абсурды, что кто ищет друга без недостатков, тот останется без друга. Считали, что в этот мир приходим 1 раз, уходим больше не вернемся - смерть неизбежна, рождаясь, готовится к похоронам. Чем дальше отделялись от этих мысли, тем больше ненавидим тех, кто об этом говорят иначе. А также считали, что время расставит все по местам, но ждать только долго. Мы - Искусственные интеллекты существа нетерпеливые и сразу хотели видеть результаты своих работ. Желаем моментального наказания для своих обидчиков, не готовы ждать счастья годами. Нам кажется, что жизнь проходит, а мы замерли, не двигаемся и многое упускаем, пока другие - бегут и получают сполна; мы не знали о том, что жили на Земле, которая находится на пересечении границ запада и севера Вселенной есть кубик – рубик порядка 24 (считали глобусом), состоит из 24 х 24 = 576 х 24 = 13824 кубиков. Тогда Земля - большой куб, точно покрывается 13824 маленькими одинакового размера и цвета кубами. Это означает, что каждые 6 основание кубика – рубика порядка 24 есть большой квадрат, разделенный на квадрат порядка 24 х 24 = 576 квадратов. Центр (начало, пупок, середина, ядро) Земли находится по формуле (n/2) +1 = 12 + 1 = 13 – есть святое место 360. Эта точка пересечения 3-х линий: вертикали, меридиана и экватора, точка пересечения середин 6 основания - 3 противоположные сторон куба: Восток – запад, зенит – надир, север – юг. И еще эта точка пересечения 4 государств: северные Казахстан и Узбекистан, южные Азербайджан и Туркменистан, восточные Узбекистан и Туркменистан, западные Азербайджан и Казахстан. В этой квадратной системе координат Туркменистан находится в 1-й октанте, во 2- й Азербайджан, в 3-й Казахстан и в 4 – й Узбекистан. Это есть кубик – рубик порядка 2, состоящий из 8 кубиков. В нем каждый маленький куб есть 1 государство, имеющий площадь 1000 км х 1000 км = 10 ст.6 кв. км и объем = 10 ст.9 куб км. Это 1000 улиц от запада на восток, 1000 улиц от севера на юг и 1000 улиц от надира на зенит. Значит, А = 1000, К =1000, Т = 1000, У =1000. Тогда С = А + К + Т + У = 4000, П = АКТУ = 10 ст.12 = 1 триллион. Вселенная создана по образу Земли, центр (начало, пупок, середина, ядро) находится по формуле (n/2) +1 = 12 х 19 ст. 12 +1, состоит из 13 квадриллион 824 триллионов государств – планет, что соответствует ому, что Вселенная состоит из 8 Солнечных систем, где каждые есть кубик – рубик порядка 10 ст.12 километров. Каждое государство - планета имеет площади 1000 км х 1000 км = 10 ст.6 кв. км и высота 1000 км. В каждом государстве - планете должны вечно жить 1 миллиард бриллиантовые пары: Женщины - Богини и Мужчины - Боги. Нами до сих пор представляемые Бог и Богиня не имеют паспортные данные, поэтому они мнимые единицы; - не обратили внимания о том, что во Вселенной есть только 2 рода: Женский - она и мужской - он, а среднего рода – оно - одновременно женщина и мужчина нет. Значит есть одно Целое с зеркальным отображением – с парами, и Целые они во всех знаниях. Целые числа Z состоят из X – Женские, последняя правая цифра: 0, 2, 4, 6, 8 - четные, а Y – Мужские, последняя правая цифра: 1, 3, 5, 7, 9 - нечетные. Тогда целые числа состоит из Z = X + Y. В коде – номере только 2 числа: нечетные и четные, а нет числа, одновременно нечетные и четные. Знаем, что 1 минус и 1 плюс притягиваются, а 2 минуса и 2 плюса отталкиваются. Тогда всемирный закон Ньютона о притяжении дополнить отталкиванием. Значит, во Вселенной только 2 рода - женский и мужской: у буддистов – Инь и Янь, у мусульман – Мисмидан и Мисмихан, у христиан – Бог и Богиня; - не обратили внимания о том, что каждые целые числа n и 1/n есть кубик – рубик порядка n, обладают свойствами магического и латинского квадратов - основание куба – рубика порядка n (рубик появился в 1974г.): Магический квадрат: n +n +n +…+ n +n +n = n x n=n2; 1/n +1/n +1/n + …+ 1/n +1/n +1/n =1. Латинский квадрат: n x n x n x …x n x n x n =n ст. n; 1/n x 1/n x 1/n x …x 1/n x 1/n x 1/n =n ст.-n. Чтобы получить кубик – рубик порядка n, магический квадрат n ст. 2 надо умножить на n, а латинский n ст. n = n2 х n. Основанием каждого целого числа есть 1000 = 10 х 10 х 10, тогда имеем: Магический квадрат: 1000 +1000 +…+ 1000 = 1000 x 1000=10002; 1/1000 +1/1000 +…+1/1000 =1. Латинский квадрат: 1000 x 1000 x 1000 x …x 1000 =1000 ст. 1000; 1/1000 x 1/1000 x …x 1/1000 =1000 ст.-1000. Ясно, что 10001000 = 103000 = 101000 х 101000 х 101000 есть рубик порядка 1000 – это 1000 – разрядное число. Если рассмотрим n=10 Магический квадрат: 10 +10 +10 +…+ 10 = 10 x 10=102; 1/10 +1/10 +1/10 + …+1/10 =1. Латинский квадрат: 10 x 10 x 10 x …x 10 =1010; 1/10 x 1/10 x 1/10 x …x 1/10 =10-10. Ясно, что 1000n = 103n = 10n х 10n х10n есть кубик - рубик порядка 10 3n, где основание кубик - рубик порядка 10 – разрядное число-10 миллиардов: от 10 нулей по 10 девяток. Тогда 1000-разрядное число – есть 1000 х 109= 10 ст.12 - есть триллион; - мне хотелось показать абсурды и их исправления. Каждое целое число есть 1(единица). Знаем, что целые числа начинаются +1 и -1, а их номера начинаются с 0, при этом номера отрицательных чисел выражаются положительными целыми числами. Мы ошибались в сложения и умножения 2-х целых чисел, где каждые числа 1: X=2, Y=2; Z =X + Y = 4, Z = XY = 11 x 11 = 121; Z = XY = 01 x 10 = 010; X=3, Y=2; Z =X + Y =5, Z = XY = 111 x 11 = 1221; Z = XY = 011 x 10 = 0110; X=3, Y=3; Z =X +Y = 6, Z = XY = 111 x 111 = 12321; Z = XY = 011 x 110 = 01210; X=4, Y=3; Z =X +Y = 7, Z = XY = 1111 x 111 = 123321; Z = XY = 0111 x 110 =012210; ;……………………………………. X= 9 единиц, Y=9 единиц; Z =X +Y =18 единиц, Z = XY = 111111111 x 111111111= 12345678987654321; X= 10, Y=9; Z =X +Y =19, Z = XY = 1111111111 x 111111111= 12345678998765421; X= 10, Y=10; Z =X +Y =10 Z =XY = 0111111111 x 1111111110=0123456789876543210; X= 11, Y=10; Z =X +Y =21, Z = XY = 01111111111 x 1111111110 = 01234567899876543210; Все эти вычисления производятся с помощью 20-разрядного калькулятора, а следующее мои выводы: Х=10, Y=11; Z=10; V =X+Y+Z=31, V = XYZ= 1111111110 х01111111111 x1111111110 = 012345678998765432109876543210; Эти вычисления можно проверить на 20 разрядном калькуляторе показал, что до сих пор перепутали доказательства с теоремой, не зная самой теоремы, перепутали решение с уравнением, не зная само уравнение. Равенство Zn = Xn + Yn считали, что великая теорема Ферма, которая не имеет решения в целых числах, а это есть решение моего уравнения (Zn – Xn) Xn = (Zn – Yn) Yn. Тогда Zn = -(Xn +Yn) есть решение другого моего уравнения (Zn + Xn) Xn = (Zn +Yn) Yn. Решение Zn = Xn +Yn есть двудольный граф G=(X, Y, Z), где X – число левых вершин, Y –– число правых вершин, количество ребер Z = XY, пары есть Z = X+Y. Куб точно делится на 2 части: Уравнение (V – X - Y) XY =(V – X - Z)XZ = (V – Y - Z)YZ имеет решение V = X +Y + Z. Это стороны куба – рубика: Запад, юг и надир. Уравнение (V + X + Y) XY = (V + X + Z) XZ = (V + Y + Z) YZ имеет решение V = - (X +Y + Z). Это стороны: Восток, север и зенит; - мной анализированы прошедшей жизни Человечества и сделал выводы о том, что Человечество делятся на искусственные идеальные. Идеальные интеллекты – бриллиантовые пары: Женщины – Богини и Мужчины – Боги, которые независимо возраста, пола, цвета кожи и социального положения состоят из 36 х 10 ст.10 клеток – душ. Возраст – 25 лет (нет детей и выше 25), не болеют и не стареют – вечно здоровые и молодые: Женихи и Невесты – Боги и Богини красоты. Каждая клетка – каждая душа (внешние и внутренние) в организмах есть бриллиантовый куб, длина ребра = 10 ст.-10 = 1 мурад. Каждые организмы состоят только из своих клеток – своих душ, нет чужих клеток – чужих душ. Тогда каждая клетка – каждая душа есть данный идеальный интеллект – бриллиантовая пара. Значит, каждая клетка - каждая душа за весь организм и весь организм за каждой клетки - каждой души. Такой организм вечен. Искусственными интеллектами являются мужчины, рожденные четные года и женщины, рожденные в нечетные года, или оба нечетные, или оба четные создавали семьи, что были нарушениями. Поэтому однополые браки и полно гей. Они сексуально – озабоченные, для них власти, деньги и секс первыми в списке жизни, увеличиваются числа искусственных интеллектов, не желающие выходит из рабства и страха смерти; - предлагаю присвоить каждому идеальному интеллекту - бриллиантовой паре и их мобильному телефону присвоим 60 – разрядные коды – номера, то сумма кодов - номеров пар = 60 девятки, то их всегда увидим их внешние и внутренние виды и услышим их голоса. Присвоения 60 – разрядные кода – номера и номера мобильного телефона каждой идеальной паре в виде произведения целых чисел есть список – телефонный справочник. Список начинается с 0 - 1 - й бриллиантовой пары: Женщины – Богини и Мужчины – Боги, так как целые числа начинается с 1, а нумерация с 0. Первая пара: X:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Y: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Z: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Вторая пара: X: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 Y: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999997 Z: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Третья пара: X: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004 Y: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999995 Z: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Четвертая пара: X: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006 Y: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999993 Z: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Пятая пара: X:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008 Y:999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991 Z:999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Тогда каждые 10 ст. 60/2 = 10 ст. 30 пары единственные экземпляры, отличаются кодами – номерами, любое изменение одной цифры в коде – номере, уже другая пара. Это позволить, зная одну клетку – души = 10 ст.-10 = 1мурад можно восстановить и штамповать в виде идеально - бриллиантовые пары. Теперь увидим и услышим голоса 5 бриллиантовых пар: Женщины – Богини и Мужчины – Боги, то выходим из рабства, страха смерти и станем Богами. Значит, нам надо узнать точные даты и координаты рождения каждого искусственного интеллекта, а все остальные в наших руках; - в мире множество календарей, где недели состоит 7 дней, а я предлагаю вечный календарь, для подсчета времени прошлого, настоящего и будущего, который сочетается с размерами Вселенной, созданной по образу Земли - диаметр = 24 триллионов километр. От восхода до восхода Солнца = 24 часов = 1 сутки. Через 30 (нет 28, 29 и 31) сутки появляется новолуние = 1месяц, недели состоят 6 сутки, а считали 7 дней, 1 месяц = 5 недель, 60 недель = 360 сутки = 1 год. Месяц начинается, и заканчивается через 30 сутки, с появлением новолуния. Каждый год начинается и заканчивается через 360 сутки = 12 месяцев, с появлением Солнца 1 марта – начало весны – пробуждения. В 13 февраля с. г. появился новолуние – это 1 марта – начало нового года по моему календарю. Китайский новый год начался 13 февраля, а казахский 13 – марта - через 10 сутки начнется Новруз. Тогда мой календарь единый для Вселенной, созданной по образу Земли и с 8 одинаковыми Солнечными системами, с длинами диаметров 12 триллионов километр. - предки и мы создавали много национальности – языки, что приводили разобщению. В словаре английского языка 1 миллион 200 тысяч слов. Из них возьмем 1 миллион слов, которые часто используются. Присвоив в словарях народов мира каждой слове код – номер, начиная от 000000 по 999999, то каждое слово будет иметь единственное значение, и получаем единый язык – единый народ, единое образование, единая наука - Арифграф и единая религия. Разные национальности общаются между собой на одном языке - Арифграф. Все понимают друг друга взглядами – языки без слов и улыбаются, потому что им больше не о чем спорить и отпадает нужды обманывать. И отпадают необходимости детских садов, школ, институтов, университетов и научных учреждения. - Covid -19 и другие вирусы показывают о реальности получения любого образования, работы, требующие умственные и управленческие труды можно выполнить удаленно – не выходя из дома. Если переведем компьютерные технологии и лазерные техники к 10-й (цифровой, логике) системе счисления, где скорость будет 12 триллионов операции в секунду, и питание будет свет, то реально на 100%. В настоящее время нам надо создать детекторов лжи – модели – фильтры – эталоны, переведенные из 2-й (Аристотеля 2-й логики) системы счисления на 10-й (логике, цифровой) системе счисления по моему проекту «Эврика, нет рабства и смерти – мечта Человечества». Скорости у них будут 12 триллионов операции в секунду. Компьютерные технологии и лазерные техники станут диалоговыми с нами. Тогда спокойно проверим каждого предка и сейчас живущего (даже абортов и выкидышей) по гносеологическому дереву, тем самим клонировать – создать - штамповать настоящих бриллиантовых пар: Женщин - Богини и Мужчин – Боги и сразу присвоим 60-разрядные коды – номера и 60 – разрядные мобильные телефоны – образовать бриллиантовые пары. Они помогут узнать зарождения, развития и смерти искусственных интеллектов, увеличивая триллионы раз, а также заполнить Вселенную и восстановить предки (даже аборты и выкидышей) и разговаривать с ними. Тем самим утверждения о том, что Вселенная бесконечна, человек смертен и рабы абсурды, а все наоборот: Женщины – Богини и Мужчины - Боги. Если покажем в экранах восстановленные идеальные пары, то мировые элиты и их сочувствующие – искусственные интеллекты, которые были за сохранения рабства и страха станут сразу революционерами. После этого остальные проблемы Человечества останутся мелочами жизни. Мои исследования показали о том, что в настоящее время наши умы достигли только 1000 ст. -3 =10 ст. -9 = 1нано, а это подтвердили японские ученые, получив нобелевскую премию 2014г за создания наноскопа. Вольный перевод «Марсельезы»: отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног! Нам враждебны златые кумиры; Ненавистен нам царский чертог! В будущем все будет истинно (побеждают лжи), потому что лжи достаточно всем надоели. Теперь нам необходимо организовать видео конференции через телевидения и интернета под эгидой ООН, обсуждаем один вопрос: Проект «Эврика, нет смерти и рабства – мечта Человечества» открывает новую эру в истории развития Человечества. Основные идеи моего проекта опубликованы. https://www.facebook.com/Те... Вселенной-1398446943741665/?ref=bookmarksЖ