Россия передаст Кубе десятки «Москвичей» для создания таксопарка

Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для организации таксопарка в Гаване. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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