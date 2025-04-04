Россия передаст Кубе десятки «Москвичей» для создания таксопарка

Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для организации таксопарка в Гаване. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.