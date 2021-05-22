Проект пристройки к колледжу в Алматы обещают поправить с учетом мнения жителей

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Проект строительства пристройки к Алматинскому государственному гуманитарно-педагогическому колледжу в Алматы обещают скорректировать с учетом мнения жителей микрорайона Таугуль, сообщает пресс-служба городского акимата.
Алматы. 22 мая. КазТАГ – Проект строительства пристройки к Алматинскому государственному гуманитарно-педагогическому колледжу в Алматы обещают скорректировать с учетом мнения жителей микрорайона Таугуль, сообщает пресс-служба городского акимата.
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