Российские военные при помощи «Гераней» поразили производственные здания завода «КСМ Протек» под Киевом и подстанцию в районе Вышгорода.
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