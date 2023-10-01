Не гречка, а отрава: Хозяйка отказалась от покупной крупы, узнав секрет фермера

Гречка – одна из самых популярных круп в России, считающаяся крайне полезной и диетической. Однако некоторых пугает то, что фермеры обрабатывают свои поля "химией", которая может сделать конечный продукт вредным.
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