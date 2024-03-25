Сбер собрал для пострадавших в "Крокус Сити Холле" более 360 млн рублей

За выходные на благотворительный счет, открытый Сбером и Российским Красным Крестом 23 марта, начислено уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" и семьям тех, кто не смог спастись.
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