Опубликована программа «Смоленских гуляний» в Новогоднюю ночь

На площади Ленина будут диджей-сет, танцы, конкурсы, баттлы и подарки, обещают в администрации города 29 декабря в рамках «Смоленских гуляний» с 19:00 на главной площади города смолян встретят Дед Мороз, сказочные персонажи, флэшмобы и концерты с приглашенными гостями.
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