Страна и люди

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Запустить автозаводы станет сложнее

Запустить автозаводы станет сложнее

Правительство рывком задрало пошлины на автомобили, вот прямо с 01 августа. Формально это не пошлины, так как из-за участия в Таможенном союзе мы не имеем права менять пошлины без согласований с союзниками, а утильсбор, но от этого не легче.

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