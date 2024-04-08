Самые непонятные у нас взаимоотношения - с Индией. То они готовы покупать нашу нефть, лишь бы была скидка, то их порты отказываются принимать наши танкеры.
"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Сегодня покупала в аптеке бабуле лекарства в аптеке. Из 5 купленных от гипертонии и сердечных препаратов - 4 индийского производства.
Ответить
17 час.
Ирина Белова
Автор соплями захлебывается от восторга про упоминании Сузуки, но почему-то забывает добавить, что это японский бренд, который собирают в Индии. Кто его к нам разрешит отправить? В восторге от индийского чая? Ага, еще про кофе забыл добавить. И про то, что даже на выставках-продажах индийских товаров цены на эту продукцию - зашкаливают. И так со многими индийскими товарами... И не надо нам здесь впаривать, как надо распоряжаться чужими деньгами - в индийских банках лежат рупии частных российских компаний. А то ишь, любитель ковыряться в чужих карманах нашелся...
Ответить
17 час.
Владимир
Вы одна из тех, кто поставляет нефть в Индию за рупии? Тогда понятно
Ответить
16 час.
Свежие комментарии