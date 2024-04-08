"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение

Ирина Белова

Автор соплями захлебывается от восторга про упоминании Сузуки, но почему-то забывает добавить, что это японский бренд, который собирают в Индии. Кто его к нам разрешит отправить? В восторге от индийского чая? Ага, еще про кофе забыл добавить. И про то, что даже на выставках-продажах индийских товаров цены на эту продукцию - зашкаливают. И так со многими индийскими товарами... И не надо нам здесь впаривать, как надо распоряжаться чужими деньгами - в индийских банках лежат рупии частных российских компаний. А то ишь, любитель ковыряться в чужих карманах нашелся...