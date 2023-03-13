Бедрос Киркоров: «Украинцы пусть заткнут рты и сидят тихо. Они предали Россию»

После начала СВО российская эстрада поделилась на два лагеря: одни уехали за рубеж или мечтают туда перебраться и активно критикуют нашу страну, другие полностью поддерживают действия отечественных политиков и не намерены пересекать границу.
После начала СВО российская эстрада поделилась на два лагеря: одни уехали за рубеж или мечтают туда перебраться и активно критикуют нашу страну, другие полностью поддерживают действия отечественных политиков и не намерены пересекать границу.
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