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Еврейская правозащитная организация отказалась принимать 500 тысяч долларов, которые пожертвовал Кайри Ирвинг

Еврейская правозащитная организация Антидиффамационная лига отказалась принимать 500 тысяч долларов, которые выделил ей разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг.

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