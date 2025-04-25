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  • Юрий Гаврилов
    Совсем некоторые оборзели. Когда взрослый крадёт у ребёнка (или грабит) вещи, то это одно из последних дел пожизни.48-летний астраха...
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Шестнадцать астраханцев получат звание «Почетный ветеран города»

Шестнадцать астраханцев получат звание «Почетный ветеран города»

Общественная комиссия администрации города рассмотрела все кандидатуры. Каждый год звание «Почетный ветеран города Астрахани» присваивается десяти гражданам, однако в юбилейные годы со дня основания областного центра и Астраханской губернии, а также Дня Победы, количество увеличивается до 16.

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