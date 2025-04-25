Шестнадцать астраханцев получат звание «Почетный ветеран города»

Общественная комиссия администрации города рассмотрела все кандидатуры. Каждый год звание «Почетный ветеран города Астрахани» присваивается десяти гражданам, однако в юбилейные годы со дня основания областного центра и Астраханской губернии, а также Дня Победы, количество увеличивается до 16.