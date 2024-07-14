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Ефимов: 164,4 тыс. москвичей уже живут или переезжают в жильё по реновации

Ефимов: 164,4 тыс. москвичей уже живут или переезжают в жильё по реновации

С начала реализации программы реновации в столице расселение коснулось 1010 домов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, переселение проходит во всех городских административных округах.

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