Сотни человек задержаны в ходе операции против торговавших людьми бандитов: использовали украинские паспорта

Сотни человек задержаны в Северной Ирландии в ходе борьбы с контрабандистами людей. Банды требуют 8000 евро за нелегальные туристические пакеты, которые позволяют избежать пересечения Ла-Манша на небольших лодках.
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