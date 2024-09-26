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JHP: даже небольшая прогулка под утренним солнцем улучшает сон

JHP: даже небольшая прогулка под утренним солнцем улучшает сон

Американские ученые из Университета Южного Миссисипи изучили, как нахождение под солнцем утром влияет на качество сна в предстоящую ночь.

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