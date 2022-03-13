Турция не будет присоединяться к западным санкциям против России

По словам главы МИД страны, введение ограничений не решит проблемМинистр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России, которые ввели после начала военной операции на Украине.