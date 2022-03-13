Daily Storm

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Турция не будет присоединяться к западным санкциям против России

Турция не будет присоединяться к западным санкциям против России

По словам главы МИД страны, введение ограничений не решит проблемМинистр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России, которые ввели после начала военной операции на Украине.

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