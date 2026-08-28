Венесуэла рассматривает выход из ОПЕК: возможные последствия и реакции участников рынка

Венесуэла, одна из пяти стран-основательниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), рассматривает возможность выхода из этой организации.
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