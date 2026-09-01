Спикер парламента Ирана Галибаф пригрозил США военным ответом из-за блокады

Иран даст США военный ответ в случае усиления морской блокады республики. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, слова которого приводит агентство Mehr.
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