Захарова: Зеленский звонил Трампу после покушения, чтобы сохранить свою власть

Украинский лидер Владимир Зеленский любой ценой стремится сохранить власть, в связи с чем он и провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после покушения на последнего, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии